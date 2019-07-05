«Укроборонпром» під прицілом російської розвідки: СБУ затримала шпигуна. Фото: Today.ua

https://racurs.ua/ua/n123963-ukroboronprom-pid-prycilom-rosiyskoyi-rozvidky-sbu-zatrymala-agenta-yakyy-zlyvav-sekretni-dani.html

Ракурс

«Укроборонпром» цікавить російську воєнну розвідку, яка завербувала його працівника для збору та передачі даних про функціонування вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

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Працівника одного з підприємств «Укроборонпрому», мешканця Запоріжжя, який виявився агентом російської воєнної розвідки, затримали оперативники української контррозвідки. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Як з’ясувалося, завербований ще в 2014 році агент російської розвідки за гроші збирав для своїх кураторів інформацію про функціонування підприємств концерну «Укроборонпром», а також про соціально-політичну ситуацію в запорізькому регіоні. Ці дані він передавав російській стороні через інтернет, а також під час особистих зустрічей на території Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Українські спецслужби затримали запроданця під час перетину державного кордону, коли він їхав до Воронежу на чергову зустріч зі своїм куратором. Під час обшуку у зловмисника виявили матеріали розвідувального характеру та приховану карту пам’яті (мікро-SD) з інформацією, яку він збирав за завданням російської воєнної розвідки.

Вдома у затриманого також провели обшук, за підсумками якого вилучили комп’ютерну техніку, засоби зв’язку з російською стороною, а також носії інформації для обробки, зберігання та передачі розвідувальних даних.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство. Чоловіка звинувачують у державні зраді, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

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Раніше «Ракурс» повідомляв, що Збройні сили України (ЗСУ) знищили ультрасучасні російські станції розвідки на Донбасі.