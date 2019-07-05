"Укроборонпром" под прицелом российской разведки: СБУ задержала шпиона. Фото: Today.ua

https://racurs.ua/n123963-ukroboronprom-pod-pricelom-rossiyskoy-razvedki-sbu-zaderjala-agenta-kotoryy-slival-sekretnye.html

Ракурс

«Укроборонпром» интересует российскую военную разведку, которая завербовала его работника для сбора и передачи данных о функционировании отечественного оборонно-промышленного комплекса.

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Сотрудника одного из предприятий «Укроборонпрома», жителя Запорожья, оказавшегося агентом российской военной разведки, задержали оперативники украинской контрразведки. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Как выяснилось, завербованный еще в 2014 году агент российской разведки за деньги собирал для своих кураторов информацию о функционировании предприятий концерна «Укроборонпром», а также о социально-политической обстановке в запорожском регионе. Эти данные он передавал российской стороне по интернету, а также во время личных встреч на территории России, Беларуси и временно оккупированного Крыма.

Украинские спецслужбы задержали предателя при пересечении государственной границы, когда он ехал в Воронеж на очередную встречу со своим куратором. У злоумышленника обнаружили материалы разведывательного характера и скрытую карту памяти (микро-SD) с информацией, которую он собирал по заданию российской военной разведки.

Дома у задержанного также провели обыск, изъяли компьютерную технику, средства связи с российской стороной, а также носители информации для обработки, хранения и передачи разведданных.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование. Мужчину обвиняют в государственной измене, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

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Ранее «Ракурс» сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили ультрасовременные российские станции разведки на Донбассе.