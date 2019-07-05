Стрельба в Княжичах произошла 4 декабря 2016 года, фото: ТСН

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Полковника Германа Приступу, одного из руководителей спецоперации в селе Княжичи Броварского района Киевской области, во время которой в результате перестрелки между представителями двух правоохранительных структур погибли пятеро полицейских, назначили на новую должность.

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Он стал заместителем начальника полиции Киева — начальником Криминальной полиции. Информация о новой должности Приступы появилась на официальном сайте столичной полиции. Об этом сообщает «Слідство.інфо».

До этого Приступа возглавлял одно из районных управлений полиции Киева.

По словам информированных источников издания в правоохранительных органах, Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. В руки журналистов попали соответствующие документы.

Кроме того, журналисты установили, что Приступа приезжал в Княжичи за день до трагического инцидента.

Вместе с тогдашним начальником уголовного розыска столицы Леонидом Курятой они уговаривали местного бизнесмена обустроить в его доме полицейскую засаду, — отмечают журналисты «Слідства.інфо».

По результатам проведенного после инцидента в Княжичах расследования Приступе было объявлено служебное соответствие.

Но взыскании с меня уже снято, оно действовало в течение года, — сообщил Приступа журналистам.

Непосредственно спецоперацией в Княжичах руководил Курята. После этого инцидента его уволили из полиции и объявили подозрение в организации убийства полицейских и превышении служебных полномочий.

Однако уже осенью прошлого года он получил новую должность — начальника полиции прифронтового города Бахмута Донецкой области.

Сейчас дело относительно трагедии в Княжичах слушается в суде.

Напомним, в декабре 2018 года журналисты обнародовали аудиозапись переговоров руководства полиции Киева, которые состоялись перед спецоперацией в Княжичах.