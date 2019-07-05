Стрілянина в Княжичах сталася 4 грудня 2016 року, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n123967-tragediya-v-knyajychah-odnogo-z-kerivnykiv-specoperaciyi-pryznachyly-na-novu-posadu-dokument.html

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Полковника Германа Приступу, одного з керівників спецоперації в селі Княжичі Броварського району Київської області, під час котрої внаслідок стрілянини між представниками двох правоохоронних структур загинули п’ятеро поліцейських, призначили на нову посаду.

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Він став заступником начальника поліції Києва — начальником Кримінальної поліції. Інформація про нову посаду Приступи з’явилася на офіційному сайті столичної поліції. Про це повідомляє «Слідство.інфо».

До цього Приступа очолював одне з районних управлінь поліції Києва.

За словами інформованих джерел видання у правоохоронних органах, Приступа особисто розробляв план операції із затримання зловмисників у Княжичах. До рук журналістів потрапили відповідні документи.

Крім того, журналісти встановили, що Приступа приїжджав у Княжичі за день до трагічного інциденту.

Разом з тодішнім начальником карного розшуку столиці Леонідом Курятою вони вмовляли місцевого бізнесмена облаштувати в його будинку поліцейську засідку, — зазначають журналісти «Слідства.інфо».

За результатами проведеного після інциденту в Княжичах розслідування Приступі було оголошено службову відповідність.

Але стягнення з мене вже знято, воно діяло впродовж року, — повідомив Приступа журналістам.

Безпосередньо спецоперацією у Княжичах Курята. Після цього інциденту його звільнили з поліції та оголосили підозру в організації вбивства поліцейських і перевищенні службових повноважень.

Проте вже восени минулого року він отримав нову посаду — начальника поліції прифронтового міста Бахмута Донецької області.

Наразі справа щодо трагедії в Княжичах слухається у суді.

Нагадаємо, у грудні 2018 року журналісти оприлюднили аудіозапис переговорів керівництва поліції Києва, які відбулися перед спецоперацією у Княжичах.