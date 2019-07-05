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Ракурс
У Луцьку поліцейський торгував амфетаміном. Фото: NewsOne

У Луцьку майор МВС торгував наркотиками (ФОТО)

5 лип 2019, 14:40
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У Луцьку майор Національної поліції займався наркоторгівлею, зокрема, незаконно зберігав і продавав амфетамін.

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Сьогодні, 5 липня, співробітники Служби безпеки України затримали підозрюваного на вулиці міста під час реалізації чергової партії психотропної речовини, повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання підозрюваного, внаслідок яких було виявлено партію психотропної речовини.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину, а також про обрання запобіжного заходу. Невідкладні слідчі дії, які було розпочато в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів), ще тривають.

У Луцьку поліцейський торгував амфетаміном. Фото: прес-служба СБУ

У Луцьку поліцейський торгував амфетаміном. Фото: прес-служба СБУ

У Луцьку поліцейський торгував амфетаміном. Фото: прес-служба СБУ

У Луцьку поліцейський торгував амфетаміном. Фото: прес-служба СБУ

У Луцьку поліцейський торгував амфетаміном. Фото: прес-служба СБУ

Нагадаємо, раніше у Львові поліцейський був затриманий за збут амфетаміну і героїну.

Джерело: Ракурс


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