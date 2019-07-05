У Луцьку поліцейський торгував амфетаміном. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123964-u-lucku-policeyskyy-torguvav-amfetaminom-foto.html

Ракурс

У Луцьку майор Національної поліції займався наркоторгівлею, зокрема, незаконно зберігав і продавав амфетамін.

Loading...

Сьогодні, 5 липня, співробітники Служби безпеки України затримали підозрюваного на вулиці міста під час реалізації чергової партії психотропної речовини, повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання підозрюваного, внаслідок яких було виявлено партію психотропної речовини.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину, а також про обрання запобіжного заходу. Невідкладні слідчі дії, які було розпочато в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів), ще тривають.

Нагадаємо, раніше у Львові поліцейський був затриманий за збут амфетаміну і героїну.