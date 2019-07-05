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Ракурс
В Луцке полицейский торговал амфетамином. Фото: NewsOne

В Луцке майор МВД торговал амфетамином (ФОТО)

5 июл 2019, 14:40
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В Луцке майор Национальной полиции занимался наркоторговлей, в частности, незаконно хранил и продавал амфетамин.

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Сегодня, 5 июля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого на улице города во время реализации очередной партии психотропного вещества, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители провели следственные действия по месту жительства подозреваемого, в результате которых была обнаружена партия психотропного вещества.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления, а также об избрании меры пресечения. Неотложные следственные действия, которые были начаты в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), продолжаются.

В Луцке полицейский торговал амфетамином. Фото: пресс-служба СБУ

В Луцке полицейский торговал амфетамином. Фото: пресс-служба СБУ

В Луцке полицейский торговал амфетамином. Фото: пресс-служба СБУ

В Луцке полицейский торговал амфетамином. Фото: пресс-служба СБУ

В Луцке полицейский торговал амфетамином. Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, ранее во Львове полицейский был задержан за сбыт амфетамина и героина.

Источник: Ракурс


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