Избирательный кодекс и назначения в правительстве Рада проголосует 11 июля, фото — flickr.com

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий планирует на пленарном заседании 11 июля принять несколько важных решений. Он убежден, что может консолидировать 240 депутатов, которые примут Избирательный кодекс, кадровые решения в правительстве на предложение президента, а также несколько вопросов относительно безопасности страны.

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На заключительном пленарном заседании этого созыва Рады планируют принять Избирательный кодекс и отправить в отставку председателя СБУ, министра иностранных дел и обороны по требованию президента Владимира Зеленского.

Предварительно — голоса есть, я получил заверения от «Блока Петра Порошенко, «Народного фронта», «Самопомощи», Радикальной партии, веду переговоры с «Батькивщиной». Думаю, что 240 голосов в парламенте будет, — заявил Парубий на итоговой пресс-конференции в Киеве 5 июля.

В законопроекте об Избирательном кодексе, который в июне рассматривала Рада, содержится норма об открытых списках кандидатов в нардепы. Относительно проходного барьера Парубий отметил, что он определится на заседании глав фракций. Речь идет о 4% или 5%.

Кроме того, в повестке дня парламента будут и правки в закон, которые ращрешат физическим лицам устанавливать солнечные батареи, закон о капелланской службе, а также проект закона о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

Напомним, что рассмотрение вопроса об увольнении министра Павла Климкина парламентским комитетом по иностранным делам планируется на следующей неделе, 9 июля. Согласно предварительным данным, Зеленский рекомендует назначить на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.