Во Франции судят петуха за громкие крики. Фото: Gorod.lv

https://racurs.ua/n123966-vo-francii-sudyat-petuha-za-gromkie-kriki-po-utram.html

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Во Франции на скамье подсудимых оказался петух, который громко кричал по утрам, чем будил жителей в окрестностях.

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Во французском департаменте Приморская Шаранта на домашнего петуха Мориса и его хозяйку подали в суд. По утверждению их пожилых соседей, выступивших истцами, своими утренними криками птица мешает им спать. Об этом информирует Monde.

Истцы требуют от хозяйки петуха денежную компенсацию в размере 1 тыс. евро.

Первое заседание суда состоялось накануне, 4 июля, но на него не явились представители обеих сторон. Главный вопрос, который предстоит выяснить следствию, состоит в том, в какой местности проживают недовольные пенсионеры и владелица Мориса — в сельской или городской. Адвокат истцов утверждает, что это — зона, которая относится к пригородным особнякам. Решение суда предварительно ожидается 5 сентября.

Споры между соседями начались еще в 2017 году, когда пенсионеры впервые пожаловались на крики Мориса. Тогда были созданы две петиции в поддержку хозяйки пернатого, которые подписали 155 тыс. человек.

За необычным судебным процессом внимательно следят владельцы местных птицеферм, которые опасаются неблагоприятного прецедента и появления подобных исков в их адрес.

Напомним, ранее в США кот украл лотерейный билет своей хозяйки с выигрышем в 50 тыс. долл.