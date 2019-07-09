Ракурсhttps://racurs.ua/
Госдума РФ просит правительство ввести санкции против Грузии. Фото: Политика Сегодня
В России инициируют санкции против Грузииhttps://racurs.ua/n124094-gosduma-rf-prosit-pravitelstvo-vvesti-sankcii-protiv-gruzii.htmlРакурс
Госдума РФ единогласно приняла постановление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии».
Loading...
Согласно документу, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву рекомендовано применить специальные экономические санкции в отношении Грузии, а также внести соответствующие предложения президенту Владимиру Путину. Об этом сегодня сообщают «Ведомости».
На пленарном заседании российской Госдумы депутат Компартии Леонид Калашников заявил, на оппонентов России могут подействовать лишь такие меры. А по словам депутата партии «Справедливая Россия» Олега Нилова, экономических санкций недостаточно, должны быть введены и уголовные меры, в том числе и в отношении Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии.
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал события, происходящие в Грузии, «антироссийской истерией», кульминацией которой стало нецензурное обращение ведущего на грузинском канале «Рустави-2» к Путину. По мнению Толстого, правительство Грузии должно принести извинения за свою риторику. При этом Грузию и Украину он назвал «двумя злобными инвалидами на карте мира».
По словам представителя правительства в российской Госдуме, инициатива о санкциях будет рассмотрена и после обсуждения возможных мер предложение направят Путину.
Напомним, что вчера, 8 июля, Госдума РФ предложила ввести запрет на импорт на территорию России вина и минеральной воды «Боржоми» из Грузии, а также на денежные переводы из РФ в Грузию.
Загрузка...