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Госдума РФ просит правительство ввести санкции против Грузии. Фото: Политика Сегодня

В России инициируют санкции против Грузии

9 июл 2019, 15:30
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Госдума РФ единогласно приняла постановление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии».

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Согласно документу, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву рекомендовано применить специальные экономические санкции в отношении Грузии, а также внести соответствующие предложения президенту Владимиру Путину. Об этом сегодня сообщают «Ведомости».

На пленарном заседании российской Госдумы депутат Компартии Леонид Калашников заявил, на оппонентов России могут подействовать лишь такие меры. А по словам депутата партии «Справедливая Россия» Олега Нилова, экономических санкций недостаточно, должны быть введены и уголовные меры, в том числе и в отношении Михаила Саакашвили, экс-президента Грузии.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал события, происходящие в Грузии, «антироссийской истерией», кульминацией которой стало нецензурное обращение ведущего на грузинском канале «Рустави-2» к Путину. По мнению Толстого, правительство Грузии должно принести извинения за свою риторику. При этом Грузию и Украину он назвал «двумя злобными инвалидами на карте мира».

По словам представителя правительства в российской Госдуме, инициатива о санкциях будет рассмотрена и после обсуждения возможных мер предложение направят Путину.

Напомним, что вчера, 8 июля, Госдума РФ предложила ввести запрет на импорт на территорию России вина и минеральной воды «Боржоми» из Грузии, а также на денежные переводы из РФ в Грузию.


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