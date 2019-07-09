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Ракурс
Новости медицины: алкоголь и сигареты признали опасней наркотиков

Алкоголь и сигареты признали опаснее наркотиков

9 июл 2019, 14:57
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Глобальная комиссия по наркополитике (Global Commission on Drug Policy, GCDP) призывает к пересмотру классификации наркотических веществ ООН. В ООН заявляют, что вред от разрешенного в продаже алкоголя больше, чем от некоторых запрещенных наркотиков.

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Глобальная комиссия выпустила доклад «Классификация психотропных веществ: когда наука осталась в стороне». В документе, обнародованном в Фейсбук организации, говорится, что, кроме наркотиков, для общества более вредны вещества, которые не запрещены законом, — алкоголь и табак.

Комиссия основывается на исследования британских ученых Дэвида Натти, Лесли Кинга и Лоуренса Филлипса (2010 год). Ученые выработали собственную классификацию вредных веществ, оценив их по 16 критериям. Алкоголь набрал 72 балла, заметно опередил героин (55 баллов) и крэк (54). Табак, который также доступен в магазинах, занял в этой классификации шестое место, опередив амфетамин, каннабис, экстази и ЛСД.

Первенство алкоголя объясняется вредом, вызываемым обществу под его влиянием (убийства, нанесение телесных повреждений, травмах в состоянии опьянения). Кроме того, алкоголь часто становится виновником распада семей и роста беспризорности. Лидерами же по степени вреда непосредственно для здоровья стали крэк, героин и метамфетамин.

Организация стремится изменить классификацию наркотических веществ ООН, которую разработали в 1961 году. На ее основе внедрили Единую конвенцию ООН о наркотических средствах, которая ограничивала доступ к продуктам каннабиса, кокаина и опиума, позволяя их употребление только в медицинских целях.

В докладе утверждается, что классификация морально устарела. Авторы доклада считают, что чрезвычайно жесткие законы в этой сфере привели к тому, что у 83% населения планеты, по данным ВОЗ, нет доступа к опиоидным обезболивающим средствам. В то же время наркокартели окрепли, коррупция выросла, а тюрьмы переполнены из-за манипулирования полицией законами.

Источник: Ракурс


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