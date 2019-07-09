Обнародованы записи разговоров чиновников Минобороны о некачественных бронежилетах. Фото: Depo.Хмельницький

https://racurs.ua/n124092-obnarodovany-zapisi-razgovorov-chinovnikov-minoborony-o-nekachestvennyh-bronejiletah-kotorye.html

Ракурс

Коррупция в Министерстве обороны Украины заинтересовала Государственное бюро расследований. Сегодня, 9 июля, ГБР обнародовало аудиозапись фрагментов разговоров должностных лиц ведомства, которые нанесли государству убытков на 100 млн грн при закупке некачественных бронежилетов.

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Сейчас проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам закупки некачественного имущества для военнослужащих должностными лицами этого министерства. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что закупленные бронежилеты «Корсар М3с» 1−4 класса защиты не соответствуют техническим требованиям. Зная, что эти бронежилеты могут пробиваться пулями, должностные лица Минобороны все равно приняли решение закупить их у производителя.

Кроме того, чиновники закупили бронежилеты по завышенным ценам. Этим они нанесли государству убытков примерно на 100 млн грн. Точные цифры причиненного ущерба определят после проведения назначенных экспертиз.

Обрывки разговоров чиновников Минобороны, которые они вели во время закупки некачественных бронежилетов, можно услышать в видеоотчете, обнародованном ГБР в YouTube.

В бюро обещают проводить следственные действия с максимальной скоростью, чтобы минимизировать задержку в поставках в подразделения Минобороны.

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Ранее «Ракурс» сообщал, что военнослужащим Вооруженных сил Украины закупили новую спецодежду и экипировку.