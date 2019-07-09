Обыски в Луцке: ГБР проводит следственные действия в деле о фиктивном транзите автомобилей, фото — ГБР

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Ракурс

Государственное бюро расследований проводит обыски в офисе фискальной службы в Луцке. Расследование касается вероятного уклонения от уплаты налогов и занижения таможенной стоимости ввозимых иномарок. Следователи раскрыли схему формирования налогового кредита по НДС, в которую привлекли импортеров иномарок.

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Пресс-служба ГБР сообщила, что после растаможки машин импортеры выписывали документы об их продаже физическим лицам. Осуществлялась повторная продажа машин по поддельным документам. Поскольку эти финансовые операции были транзитными (проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора), то покупатели авто получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.

В ГБР считают, что по предварительным подсчетам деятельность такой транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на 190 млн грн. В ведомстве подозревают, что схема действовала при содействии и непосредственном участии должностных лиц управления Государственной фискальной службы в Волынской области.

Следователи проводят 14 обысков в помещении областной налоговой и дома у руководителей фискальной службы. Кроме того, обыски проводятся в офисах конвертационных групп.

Во время обысков в налоговой изъяли десятки тысяч долларов, печати и номерные знаки, об этом сообщили региональные СМИ. Также нашли печати различных фирм и транзитные номерные знаки на автомобили.

Уголовное производство зарегистрировано по нескольким статьям УК Украины, в том числе — уклонение от уплаты налогов, сборов; подделка документов, печатей, штампов и бланков; использование заведомо поддельного документа, злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.

«Ракурс» сообщал, что в июне Государственная фискальная служба открыла производство против предприятия, которое занималось исключительно финансированием партии «Батькивщина».