Обшуки в Луцьку: ДБР проводить слідчі дії через справу про фіктивний транзит авто, фото — ДБР

https://racurs.ua/ua/n124091-dbr-obshukuie-podatkovu-u-lucku-cherez-spravu-pro-fiktyvnyy-tranzyt-avto.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в офісі фіскальної служби у Луцьку. Розслідування стосується ймовірного ухиляння від сплати податків та заниження митної вартості ввезених іномарок. Слідчі викрили схему формування податкового кредиту з ПДВ, у яку залучили імпортерів іномарок.

Loading...

Прес-служба ДБР повідомила, що після розмитнення машин імпортери виписували документи щодо їхнього продажу фізичним особам. Здійснювався повторний продаж машини за підробленими документами. Оскільки ці фінансові операції були транзитними (проводились з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору), то покупці авто отримували суми податкового кредиту і ухилялися від сплати податків.

В ДБР вважають, що за попередніми підрахунками діяльність такої транзитно-конвертаційної групи завдала збитків державі на 190 млн грн. У відомстві підозрюють, що схема діяла за сприяння та безпосередньої участі службових осіб управління Державної фіскальної служби у Волинській області.

Слідчі проводять 14 обшуків у приміщенні обласної податкової і вдома у керівників фіскальної служби. Крім того, обшуки проводяться в офісах конвертаційних груп.

Під час обшуків у податковій вилучили десятки тисяч доларів, печатки і номерні знаки, про це повідомили регіональні ЗМІ. Також знайшли печатки різноманітних фірм і транзитні номерні знаки на автомобілі.

Кримінальне провадження зареєстроване за декількома статтями КК України, в тому числі — ухилення від сплати податків, зборів; підроблення документів, печаток, штампів та бланків; використання завідомо підробленого документа, зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки.

«Ракурс» повідомляв, що у червні Державна фіскальна служба відкрила провадження проти підприємства, яке займалося виключно фінансуванням партії «Батьківщина».