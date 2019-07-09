Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Загибель сестри Ноздровської: суд залишив вбивцю за гратами. Фото: Mind.ua

Загибель сестри Ноздровської: суд залишив убивцю за гратами

9 лип 2019, 14:04
999

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок про сім років ув’язнення для Дмитра Россошанського, засудженого у справі про ДТП, у якій загинула сестра правозахисниці Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська.

Loading...

Апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції від 24 жовтня 2018 року в резонансній справі про смертельну ДТП залишено без задоволення. Таким чином, житель села Демидів Київської області Россошанський, який 30 вересня 2015 року на смерть збив свою односельчанку Сапатинську, залишається за гратами. Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Сестра загиблої Сапатинської, правозахисниця Ноздровська, наполягала на суворому покаранні Россошанського, заявляючи, що під час вчинення злочину він перебував під впливом наркотичних речовин.

Між тим нагадаємо, що саму Ноздровську було вбито за два роки після смерті її сестри. 29 грудня 2017 стало відомо про її зникнення в рідному селі під Києвом, а вже 1 січня 2018 року в річці було знайдено її тіло. За підозрою у вбивстві Ірини був затриманий Юрій Россошанський — батько Дмитра Россошанського, засудженого у справі про смертельну ДТП.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Керівника Фонду держмайна «затримувало» НАБУ, поки він сидів на засіданні комітету (ФОТО)

У ЗМІ з’явилася інформація про затримання голови Фонду державного майна Віталія Трубарова, але згодом виявилося, що він цілком вільно перебуває на засідання урядового комітету. НАБУ, яке нібито затримувало чиновника, конкретних коментарів ситуації не дало

Новини України
17:17

Герой України Богуслаєв через боснійську «прокладку» забезпечує армію Росії — розслідування

Підприємства чинного народного депутата і очільника «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, який вп’яте спробує здобути мандат нардепа, постачають продукцію подвійного призначення до Росії

Новини України
13:14
Новини партнерів
Загрузка...