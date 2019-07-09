Загибель сестри Ноздровської: суд залишив вбивцю за гратами. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/ua/n124090-zagybel-sestry-nozdrovskoyi-sud-zalyshyv-vbyvcu-za-gratamy.html

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Київський апеляційний суд залишив без змін вирок про сім років ув’язнення для Дмитра Россошанського, засудженого у справі про ДТП, у якій загинула сестра правозахисниці Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська.

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Апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції від 24 жовтня 2018 року в резонансній справі про смертельну ДТП залишено без задоволення. Таким чином, житель села Демидів Київської області Россошанський, який 30 вересня 2015 року на смерть збив свою односельчанку Сапатинську, залишається за гратами. Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Сестра загиблої Сапатинської, правозахисниця Ноздровська, наполягала на суворому покаранні Россошанського, заявляючи, що під час вчинення злочину він перебував під впливом наркотичних речовин.

Між тим нагадаємо, що саму Ноздровську було вбито за два роки після смерті її сестри. 29 грудня 2017 стало відомо про її зникнення в рідному селі під Києвом, а вже 1 січня 2018 року в річці було знайдено її тіло. За підозрою у вбивстві Ірини був затриманий Юрій Россошанський — батько Дмитра Россошанського, засудженого у справі про смертельну ДТП.