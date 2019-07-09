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Нова хвиля протестів у Грузії: поліція оточила парламент. Фото: Esquire

Нова хвиля протестів у Грузії: поліція оточила парламент (ВІДЕО)

9 лип 2019, 13:37
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Протести у Грузії тривають вже 20 днів і сьогодні мітингувальники обіцяють традиційно зібратися біля парламенту о 19.00 за місцевим часом. Із самого ранку поліцейські оточили будівлю та прилеглі території.

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Грузинські правоохоронці перекрили вхід до парламенту, а також вивезли намети із тієї території, де учасники протесту голодують із вимогою відставки Георгія Гахарії, міністра внутрішніх справ Грузії. Про це інформує телеканал «Руставі-2».

Зазначимо, що вчора, 8 липня, під час сутичок двох груп мітингувальників одному учаснику антиросійської акції протесту проломили голову, його довелося госпіталізувати.

Потерпілий, 22-річний Торніке Берідзе, повідомив, що невідомий чоловік із групи опонентів вдарив його важким предметом по голові. Сестра пораненого протестувальника заявила, що цим предметом був ремінь із пряжкою.

Нагадаємо, що антиурядові й антиросійські протести у Тбілісі тривають вже двадцятий день. Активісти стверджують, що мітинги не припиняться, доки глава МВС Грузії не подасть у відставку. Саме Гахарію жителі Грузії звинувачують у координації дій правоохоронців, які жорстоко розігнали демонстрантів у ніч на 21 червня.


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