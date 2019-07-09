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Новая волна протестов в Грузии: полиция оцепила парламент. Фото: Esquire

Новая волна протестов в Грузии: полиция оцепила парламент (ВИДЕО)

9 июл 2019, 13:37
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Протесты в Грузии продолжаются уже 20 дней и сегодня митингующие обещают традиционно собраться возле парламента в 19.00 по местному времени. С самого утра полицейские окружили здание и прилегающие территории.

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Грузинские правоохранители перекрыли вход в парламент, а также вывезли палатки с той территории, где протестующие голодают с требованием отставки Георгия Гахарии, министра внутренних дел Грузии. Об этом информирует телеканал «Рустави-2».

Отметим, что вчера, 8 июля, во время столкновения двух групп митингующих одному участнику антироссийской акции протеста проломили голову и его пришлось госпитализировать.

Пострадавший, 22-летний Торнике Беридзе сообщил, что неизвестный мужчина из числа оппонентов ударил его тяжелым предметом по голове. Сестра раненого протестующего заявила, что этим предметом был ремень с пряжкой.

Напомним, что антиправительственные и антироссийские протесты в Тбилиси продолжаются уже двадцатый день. Активисты утверждают, что митинги не прекратятся до тех пор, пока глава МВД Грузии не подаст в отставку. Именно Гахарию жители Грузии обвиняют в координации действий правоохранителей, жестоко разогнавших демонстрантов в ночь на 21 июня.


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