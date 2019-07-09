Гибель сестры Ноздровской: суд оставил убийцу за решеткой. Фото: Mind.ua

https://racurs.ua/n124090-gibel-sestry-nozdrovskoy-sud-ostavil-ubiycu-za-reshetkoy.html

Ракурс

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор о семи годах заключении для Дмитрия Россошанского, осужденного по делу о ДТП, в котором погибла сестра правозащитницы Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская.

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Апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции от 24 октября 2018 года в резонансном деле о смертельном ДТП осталась без удовлетворения. Таким образом, житель села Демидов Киевской области Россошанский, который 30 сентября 2015 года насмерть сбил свою односельчанку Сапатинскую, остается за решеткой. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Сестра погибшей Сапатинской, правозащитница Ноздровская, настаивала на суровом наказании Россошанского, заявляя, что в момент совершения преступления он находился под воздействием наркотических веществ.

Между тем напомним, что сама Ноздровськая была убита через два года после смерти ее сестры. 29 декабря 2017 года стало известно о ее исчезновении в родном селе под Киевом, а уже 1 января 2018 года в реке нашли ее тело. По подозрению в убийстве Ирины был задержан Юрий Россошанский — отец Дмитрия Россошанского, осужденного по делу о смертельном ДТП.