Оприлюднено записи розмов чиновників Міноборони про неякісні бронежилети. Фото: Depo.Хмельницький

https://racurs.ua/ua/n124092-opryludneno-zapysy-rozmov-chynovnykiv-minoborony-pro-neyakisni-bronejylety-yaki-zavdaly-derjavi.html

Ракурс

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Корупція в Міністерстві оборони України зацікавила Державне бюро розслідувань. Сьогодні, 9 липня, ДБР оприлюднило аудіозапис фрагментів розмов посадовців відомства, які завдали державі збитків на 100 млн грн унаслідок закупівлі неякісних бронежилетів.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами закупівлі неякісного майна для військовослужбовців посадовцями цього міністерства. Про це інформує прес-служба ДБР.

Як виявилося, закуплені бронежилети «Корсар М3с» 1−4 класу захисту не відповідають технічним вимогам. Знаючи, що ці бронежилети можуть пробиватися кулями, посадовці все одно ухвалили рішення закупити їх у виробника.

Крім цього, чиновники закупили бронежилети за завищеними цінами. Цим вони завдали державі збитків приблизно на 100 млн грн. Точні цифри втрат визначать після проведення призначених експертиз.

Уривки розмов чиновників Міноборони, які вони вели під час закупівлі неякісних бронежилетів, можна почути у відеозвіті, оприлюдненому ДБР у YouTube.

У бюро обіцяють проводити слідчі дії з максимальною швидкістю, щоби мінімізувати затримку в постачаннях до підрозділів Міноборони.

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Раніше «Ракурс» повідомляв, що військовослужбовцям Збройних сил України закупили новий спецодяг та екіпірування.