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Ракурс
Новини медицини: алкоголь і цигарки визнали небезпечнішими за наркотики

Алкоголь і цигарки визнали небезпечнішими за наркотики

9 лип 2019, 14:57
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Глобальна комісія з наркополітики (Global Commission on Drug Policy, GCDP) закликає до перегляду класифікації наркотичних речовин ООН. В ООН заявляють, що шкода від дозволеного в продажу алкоголю більша, ніж від деяких заборонених наркотиків.

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Глобальна комісія випустила доповідь «Класифікація психотропних речовин: коли наука залишилася осторонь». У документі, оприлюдненому в Фейсбук організації, йдеться про те, що, окрім наркотиків, для суспільства більш шкідливі речовини, які не заборонені законом, — алкоголь і тютюн.

Комісія спирається на дослідження британських вчених Девіда Натті, Леслі Кінга і Лоуренса Філліпса (2010 рік). Вчені виробили власну класифікацію шкідливих речовин, оцінивши їх за 16 критеріями. Алкоголь набрав 72 бали і помітно випередив героїн (55 балів) і крек (54). Тютюн, також доступний у магазинах, посів в цій класифікації шосте місце, випередивши амфетамін, канабіс, екстазі та ЛСД.

Першість алкоголю пояснюється шкодою, яка спричинюється суспільству під його впливом (вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, травмах в стані сп’яніння). Крім того, алкоголь часто стає винуватцем розпаду сімей і зростання безпритульності. Лідерами ж за ступенем шкоди безпосередньо для здоров’я стали крек, героїн та метамфетамін.

Організація прагне змінити класифікацію наркотичних речовин ООН, яку розробили у 1961 році. На її основі впровадили Єдину конвенцію ООН про наркотичні засоби, яка обмежувала доступ до продуктів канабісу, кокаїну і опіуму, дозволяючи їх вживання тільки в медичних цілях.

В доповіді стверджується, що класифікація морально застаріла. Автори доповіді вважають, що надзвичайно жорсткі закони в цій сфері призвели до того, що у 83% населення планети, за даними ВООЗ, немає доступу до опіоїдних знеболюючих засобів. Водночас наркокартелі зміцніли, корупція зросла, а в’язниці переповнені через маніпулювання поліцією законами.

Джерело: Ракурс


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