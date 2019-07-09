Держдума РФ просить уряд ввести санкції проти Грузії. Фото: Политика Сегодня

https://racurs.ua/ua/n124094-derjduma-rf-prosyt-uryad-vvesty-sankciyi-proty-gruziyi.html

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Держдума Росії одноголосно схвалила постанову «Про можливі додаткові економічні заходи у зв’язку з антиросійськими провокаціями у Грузії».

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Згідно з документом, прем'єр-міністру РФ Дмитру Медведєву рекомендовано застосувати спеціальні економічні санкції щодо Грузії, а також внести відповідні пропозиції президенту Володимиру Путіну. Про це сьогодні повідомляють «Ведомости».

На пленарному засіданні російської Держдуми депутат Компартії Леонід Калашніков заявив, що на опонентів Росії можуть подіяти лише такі заходи. А за словами депутата партії «Справедлива Росія» Олега Нілова, економічних санкцій недостатньо, потрібно запровадити і кримінальні заходи, у тому числі й стосовно Михайла Саакашвілі, екс-президента Грузії.

Віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой назвав події, які наразі відбуваються у Грузії, «антиросійською істерією», кульмінацією якої стало нецензурне звернення ведучого на грузинському каналі «Руставі-2» до Путіна. На думку Толстого, уряд Грузії має принести вибачення за свою риторику. При цьому Грузію та Україну він назвав «двома лютими інвалідами» на карті світу.

За словами представника уряду в російській Держдумі, ініціатива санкцій буде розглянута й після обговорення можливих заходів пропозиція буде направлена Путіну.

Нагадаємо, що вчора, 8 липня, Держдума РФ запропонувала ввести заборону на імпорт на територію Росії вина і мінеральної води «Боржомі» з Грузії, а також на грошові перекази із РФ до Грузії.