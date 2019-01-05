Додаток з прогнозом погоди продає дані користувачів

Погодні додатки продають дані користувачів

https://racurs.ua/ua/2219-dodatok-z-prognozom-pogody-prodaie-dani-korystuvachiv.html

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Влада американського міста Лос-Анджелес подала позов проти творців одного з найпопулярніших застосунків Weather Channel за «приховане витягування особистих даних користувачів і продаж інформації третім сторонам, включно з рекламодавцями».

Йдеться про компанію TWC Product and Technology, LLC (TWC), що належить IBM, повідомляє ZDNet.

У позові стверджується, що мобільний застосунок Weather Channel для Android і iOS використовує незаконну тактику, щоб обманним шляхом змусити користувачів надавати доступ до геолокаційної інформації.

Влада міста стверджує, що TWC надсилає інформацію про місцеперебування користувача філіям її материнської компанії — IBM, а також іншим третім сторонам у рекламних та інших комерційних цілях, які в багатьох випадках не пов'язані з прогнозом погоди.

Крім того, в позові йдеться, що TWC навмисно маскує цю діяльність, наводячи інформацію про свою практику обміну даними в Політиці конфіденційності на 10 тис. слів.

У компанії IBM звинувачення відкидають і стверджують, що погодний додаток не переслідує жодних прихованих цілей, і вся інформація в застосунку є відкритою.

У позові також наголошується, що додаток Weather Channel використовують 45 млн осіб на місяць, причому 80% з них надають застосунку доступ до інформації про геолокацію.

Це не перший скандал з подібним додатком: два роки тому ще одного погодного гіганта AccuWeather було спіймано на відправленні даних про місцеперебування користувачів, навіть коли обмін даними про локацію було вимкнено, причому ця практика тривала і після публічного викриття.