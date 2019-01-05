Приложение с прогнозом погоды продает данные пользователей

Погодные приложения продают данные пользователей. Коллаж: Ракурс

https://racurs.ua/2219-prilojenie-s-prognozom-pogody-prodaet-dannye-polzovateley.html

Racurs.ua

Власти американского города Лос-Анджелес подали иск против создателей одного из самых популярных приложений Weather Channel за «скрытное извлечение личных данных пользователей и продажу информации третьим сторонам, включая рекламодателей».

Речь идет о принадлежащей IBM компании TWC Product and Technology, LLC (TWC), сообщает ZDNet.

В иске утверждается, что мобильное приложение Weather Channel для Android и iOS использует незаконную тактику, чтобы обманным путем заставить пользователей предоставлять доступ к геолокационной информации.

Власти города утверждают, что TWC отправляет информацию о местонахождении пользователя филиалам ее материнской компании — IBM, а также другим третьим сторонам в рекламных и других коммерческих целях, которые во многих случаях не связаны с прогнозом погоды.

Кроме того, в иске сказано, что TWC намеренно маскирует эту деятельность, приводя информацию о своей практике обмена данными в Политике конфиденциальности на 10 тыс. слов.

В компании IBM обвинения отвергают и утверждают, что погодное приложение не преследует никаких скрытых целей, и вся информация в нем открыта.

В иске также отмечается, что приложение Weather Channel используют 45 млн человек в месяц, причем 80% из них предоставляют ему доступ к информации о геолокации.

Это не первый скандал с подобным приложением: два года назад еще один погодный гигант AccuWeather был пойман на отправке данных о местоположении пользователей, даже когда обмен данными о локации был отключен, причем эта практика продолжалась и после публичного разоблачения.