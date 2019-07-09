Погода в Украине 10 июля: в одной половине страны пройдут дожди, а в другой будет солнечно. Фото: "Ракурс"

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Ракурс

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Погода в Украине в среду, 10 июля, будет неоднозначной: части украинцев обещают солнце и отсутствие облаков, а еще части — дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 10 июля будет на один градус прохладнее, чем сегодня. Температура воздуха ночью составит всего 11−13° тепла, а днем ​​воздух в столице прогреется до 19−21°. Дожди ожидаются и днем, и ночью. Ветер будет западным со скоростью 5−10 м/с.

Во Львове в среду тоже будет идти дождь, ожидаются грозы. Столбики термометров ночью опустятся до 9−11°, а днем ​​подымутся до 18−20° тепла.

В Днепре 10 июля осадки не предвидятся, а температура воздуха прогнозируется такая же, как и сегодня: ночью воздух прогреется до 12−14° тепла, а днем — до 22−24°.

Немного похолодает завтра в Харькове. Ночная температура воздуха достигнет всего лишь 11−13° тепла, а дневная составит 21−23°. Осадков не предвидится.

В Одессе в среду снижение температуры воздуха ожидается лишь ночью. Она составит 13−15° тепла, вероятно, что это связано с возможными несущественными осадками. А вот днем ​​столбики термометров поднимутся до 23−25​​°, осадков не ожидается.

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 июля будет относительно спокойной. В течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что синоптики рассказали о погоде в Украине в июле.