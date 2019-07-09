Зеленский подписал указ о противодействии «письмам счастья» и «серым схемам» на таможне

Владимир Зеленский, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n124101-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-protivodeystvii-pismam-schastya-i-serym-shemam-na-tamojne.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 505/2019, направленный на преодоление схемы «выбивания» денег из бизнеса на таможне — так называемых «писем счастья».

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Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба президента.

Суть этой схемы заключается в том, что правоохранительные органы направляют в Государственную фискальную службу (ГФС) обращение, в котором требуют осуществления полного физического осмотра всех грузов определенного предприятия, блокируя такими действиями прохождения таможенной границы.

Новый указ Зеленского предусматривает соответствующее поручение по этому вопросу Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины и Национальной полиции. ГФС должна ежемесячно отчитываться о количестве поручений от каждого из правоохранительных органов и их результативности (не только о размере наложенных штрафов или стоимости изъятого имущества, но и о суммах фактических поступлений в бюджет).

Кроме того, чтобы товар, который прошел иностранных таможенников, не менял своего наименования и стоимости при прохождении украинской таможенного контроля (например, вместо новой брендовой одежды не становился по документам секонд-хендом), правительству поручено обеспечить синхронизацию информационных систем Украины с аналогичными информационными системами других государств.

По словам Гончарука, Зеленский подчеркнул, что правительство соответствующие меры должно принять безотлагательно, чтобы до конца года эта система уже заработала.

СНБО поручается создать телефон доверия для сообщений о случаях контрабанды, уклонения от уплаты платежей и коррупции при таможенном оформлении.

Этот указ датирован сегодняшним днем, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, президент вчера внес в парламент законопроект № 10426, который предусматривает внесение изменений в закон «О Высшем антикоррупционном суде», направленных на сосредоточении этого учреждения на топ-коррупции.