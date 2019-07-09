Blattella germanica, фото: scarafaggiblatte.com

https://racurs.ua/n124107-insekticidy-ne-pomogut-tarakany-stanovyatsya-vse-bolee-ustoychivymi-k-himicheskim-preparatam.html

Ракурс

Тараканы становятся все более устойчивыми к почти каждому виду химических инсектицидов.

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По крайней мере это касается рыжих прусаков (Blattella germanica) — распространенного вида городских вредителей, сообщает издание Science со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Nature.

К такому выводу пришли американские исследователи в результате экспериментов, проведенных над тремя колониями тараканов в нескольких многоквартирных домах в штатах Индиана и Иллинойс в течение шести месяцев.

Популяции тестировали на уровень устойчивости к трем различным инсектицидам: абамектину, борной кислоте и тиаметоксаму. В одном из экспериментов использовались все три пестицида, один за другим, в течение трех месяцев перед повторением цикла. В другом лечении исследователи использовали смесь инсектицидов в течение шести месяцев. Во время заключительного эксперимента использовалось только одно химическое вещество, к которому выбранная популяция вредителей имеет низкую устойчивость в течение всего времени.

Ученые установили, что независимо от различных методов лечения, размер большинства популяций тараканов со временем не уменьшался. Это наблюдалось даже тогда, когда исследователи использовали одновременно несколько инсектицидов — стандартную практику при борьбе с вредителями.

Это дает возможность предположить, что тараканы быстро развиваются устойчивость ко всем трем химическим веществам, которые применялись во время эксперимента.

Различные виды инсектицидов действуют по-разному. Некоторые из них повреждают нервную систему насекомых, тогда как другие атакуют их экзоскелет. Но много насекомых, включая тараканов, развили устойчивость по крайней мере к одному из наиболее часто используемых инсектицидов. Этому, в частности, способствует то, что тараканы живут всего около 100 дней, эта устойчивость может быстро развиваться, причем гены от наиболее устойчивых тараканов передаются следующему поколению.

Как именно тараканы приспосабливаются к инсектецицам, не понятно без дальнейшего генетического тестирования. Однако если результаты этих экспериментов подтвердятся, такая устойчивость тараканов к инсектецицам может исключить борьбу с ними только путем применения химических инсектицидов, отмечают исследователи.

Вместо этого людям придется использовать так называемое «комплексное управление вредителями», которое включает в себя установление ловушек, борьбу с мусором и даже применения пылесосов с крошечными присосками в дополнение к химической обработке.

Напомним, китайские бизнесмены изобрели необычный способ применения тараканов — их используют для поедания мусора.