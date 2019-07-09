Blattella germanica, фото: scarafaggiblatte.com

https://racurs.ua/ua/n124107-insektycydy-ne-dopomojut-targany-staut-vse-bilsh-stiykymy-do-himichnyh-preparativ-ucheni.html

Ракурс

Таргани стають все більш стійкими до майже кожного виду хімічних інсектицидів.

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Принаймні це стосується рудих прусаків (Blattella germanica) — поширеного виду міських шкідників, повідомляє видання Science з посиланням на статтю, опубліковану в журналі Nature.

Такого висновку дійшли американські дослідники в результаті експериментів, проведених над трьома колоніями тарганів у кількох багатоквартирних будинках в штатах Індіана й Іллінойс протягом шести місяців.

Популяції тестували на рівень стійкості до трьох різних інсектицидів: абамектину, борної кислоти і тіаметоксаму. В одному з експериментів використовувалися всі три пестициди, один за одним, протягом трьох місяців перед повторенням циклу. В іншому лікуванні дослідники використовували суміш інсектицидів протягом шести місяців. Під час завершального експерименту використовувалася лише одна хімічна речовина, для якого вибрана популяція шкідників мала низьку стійкість протягом усього часу.

Учені встановили, що незалежно від різних методів лікування, розмір більшості популяцій тарганів з часом не зменшувався. Це спостерігалося навіть тоді, коли дослідники використовували одночасно кілька інсектицидів — стандартну практику при боротьбі зі шкідниками.

Це дає можливість припустити, що таргани швидко розвиваються стійкість до всіх трьох хімічних речовин, які застосовувалися під час експерименту.

Різні види інсектицидів діють по-різному. Деякі з них пошкоджують нервову систему комах, тоді як інші атакують їхній екзоскелет. Але багато комах, включаючи тарганів, розвинули стійкість принаймні до одного з найбільш часто використовуваних інсектицидів. Цьому, зокрема, сприяє те, що таргани живуть лише близько 100 днів, ця стійкість може швидко розвиватися, причому гени від найбільш стійких тарганів передаються наступному поколінню.

Як саме таргани пристосовуються до інсектециців, не зрозуміло без подальшого генетичного тестування. Однак якщо результати цих експериментів підтвердяться, така стійкість тарганів до інсектециців може унеможливити боротьбу з ними лише шляхом застосування хімічних інсектицидів, наголошують дослідники.

Замість цього людям доведеться використовувати так зване «комплексне управління шкідниками», яке включає в себе встановлення пасток, боротьбу зі сміттям і навіть застосування пилососів з крихітними присосками на додаток до хімічної обробки.

Нагадаємо, китайські бізнесмени винайшли незвичний спосіб застосування тарганів — їх використовують для поїдання сміття.