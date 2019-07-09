Володимир Зеленський, фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n124109-paradu-do-dnya-nezalejnosti-ne-bude-zelenskyy-video.html

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Цьогорічний День Незалежності України 24 серпня пройде без військового параду.

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Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Мені здається, що в цьому році краще ці гроші виділити нашим героям, — заявив президент.

За словами Зеленського, ухвалене рішення замість параду виділити 300 млн грн на премії українським військовим.

Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери — всі, — зазначив президент.

Але вшановувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності ми теж будемо, — наголосив Зеленський, пообіцявши «новий формат».

Нагадаємо, Зеленський нещодавно підтвердив, що на окупованому Донбасі можливе запровадження регіонального статусу російської мови. За його словами, жителям цього регіону можуть надати можливість заповнювати документи російською мовою. Зеленський зазначив, що це ідея очільник Офісу президента Андрія Богдана.