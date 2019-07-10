Звезда «Людей в черном» скончался. Фото: кадр из фильма "Люди в черном"

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Ракурс

Известный голливудский актер Рип Торн скончался в возрасте 88 лет в своем доме в Коннектикуте (США). Актер прославился на весь мир своей ролью в двух частях «Людей в черном».

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В культовом кино Торн исполнил роль главы агентства ЛВЧ агента Зед. За плечами у Торна роли более чем в 180 фильмах.

Карьера знаменитого актера длилась около 60-лет, за которые он снялся в «Марии Антуанетте» (роль французского короля Людовика XV), «Без чувств», «Поднять перископ» и других известных проектах. Отметим, что актера множество раз номинировали на разные премии.

Так, в 1983 году Торна номинировали на «Оскар» как лучшего актера второго плана в «Кросс-Крик», но его обошел Джек Николсон с фильмом «На языке нежности».

Элмора Руала Торна-младшего, а именно так звали знаменитого Рипа Торна, уважали за универсальную игру, благодаря которой он органично смотрелся в любой роли, вне зависимости от жанра кино.

На счету у Торна награда «Театральный мир» (1959 год) и телевизионная «Эмми» за сериал «Шоу Ларри Сандерса» (1996 год).

Как ранее сообщалось, в конце июля умер известный советский и украинский актер Андрей Харитонов.