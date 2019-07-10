Насалик прокомментировал подозрение НАБУ. Фото: "Курс"

https://racurs.ua/n124119-nasalik-prokommentiroval-podozrenie-nabu.html

Ракурс

Игорь Насалик, занимающий пост министра энергетики и угольной промышленности, прокомментировал подготовку подозрения в недостоверном декларировании доходов, которую детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уже согласовали со специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким.

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Насалик заявил, что это подозрение подготовили еще 10 апреля 2019 года по решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое затем Верховный суд признал незаконным и отменил. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что эта история с подозрением в недостоверном декларировании связана с его баллотированием в депутаты Верховной Рады на внеочередных парламентских выборах.

Как говорят в Одессе, «не делайте мне нервы», вы все равно ничего не добьетесь, — заявил Насалик.

Также чиновник выразил надежду, что НАБУ и САП будут придерживаться действующего законодательства и, разобравшись, «расставят все точки над i».

Ранее «Ракурс» сообщал, что НАБУ готовится объявить подозрения Насалику и бывшему губернатору Запорожья Константину Брылю за вранье в декларациях.