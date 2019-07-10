Суд отклонил иск Кузьмина к Парубию. Фото: "Антикор"

https://racurs.ua/n124121-sud-otklonil-isk-kuzmina-k-parubiu.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева рассмотрел дело по иску к кандидату в народные депутаты Андрею Парубию, поданному Ренатом Кузьминым, который во времена президентства Виктора Януковича был заместителем генерального прокурора.

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Кузьмин через суд требовал признания противоправности действий Парубия во время пленарного заседания Верховной Рады. Речь идет о случае, когда Парубий обратился к Генпрокуратуре, СБУ и Госпогранслужбе с требованием предоставить сведения о проживании Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечении им границы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд в течение двух дней рассматривал иск Кузьмина и в итоге отклонил его. Свое решение в суде мотивировали тем, что Парубий тогда действовал не как кандидат в народные депутаты, а как председатель Верховной Рады. Также в суде отметили, что это не является формой политической агитации.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Рената Кузьмина.

Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на воскресенье, 21 июля 2019 года. За кресла в парламенте будут бороться около 20 партий. Лидером предвыборной гонки, согласно соцопросам, является президентская партия «Слуга народа». Также высокие шансы попасть в новую Раду есть у партий «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».