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Ракурс
У Одесі знайшли повішеним екс-голову РДА, який стріляв у нардепа. Фото: detector.media

У Одесі знайшли повішеним екс-голову РДА, який стріляв у нардепа

10 лип 2019, 12:01
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Екс-голова РДА Володимир Зінченко, який 7 травня стріляв у народного депутата Олександра Урбанського, виявлений повішеним.

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Тіло 62-річного чоловіка, жителя Овідіопольського району Одеської області, у вівторок, 9 липня, було знайдено у дворі його власного будинку. На місці події була також виявлена передсмертна записка, зміст якої поки невідомий. Про це інформує прес-служба Нацполіції Одеської області.

Загиблим є колишній глава Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимир Зінченко, повідомляє «Укрінформ» із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

У Одесі знайшли повішеним екс-голову РДА, який стріляв у нардепа. Фото: "Факти"

Тіло загиблого відправлено на судово-медичну експертизу для з’ясування причини смерті — вбивство або самогубство. За попередніми даними Нацполіції, під час огляду слідів порушень обстановки у будинку, а також ознак насильства на тілі не виявлено.

На даний момент ведеться слідство і встановлюються можливі причини інциденту. Попередньо відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (про умисне вбивство) із поміткою «самогубство».

Нагадаємо, що покійний фігурував в кримінальному провадженні, відкритому за фактом вчинення хуліганських дій із використанням зброї. Зінченко підозрювався у нанесенні вогнепального поранення в ногу народному депутату із фракції «Блоку Петра Порошенка» Олександру Урбанському, який також є братом голови Одеської облради.

Як раніше повідомляв «Ракурс», для стрілка слідчий клопотав про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 діб. В рамках розслідування на місці проживання Зінченко було знайдено кілька одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї.

Джерело: Ракурс


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