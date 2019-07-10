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Прем'єрське крісло українці готові віддати Тимошенко, Бойку та Гройсману. Фото: vchaspik.ua

Прем'єрське крісло українці готові віддати Тимошенко, Бойку та Гройсману — чергове опитування

10 лип 2019, 12:18
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Прем'єр-міністром України після позачергових парламентських виборів, призначених на 21 липня, українці найбільше хочуть бачити лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко, представника «Опозиційною платформи — За життя» Юрія Бойка, нинішнього главу уряду Володимира Гройсмана та лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка.

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Решта претендентів отримали менше 5% підтримки серед опитаних громадян. Такі підсумки соцопитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Так, Бойко отримав 12,8% підтримки респондентів, Тимошенко — 12,3%, Гройсман — 9,6%, Смешко — 7,7%.

Далі розмістилися лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук — 4%, глава «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко — 3,5%, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко — 2,7%, представник «Самопомочі», мер Львова Андрій Садовий — 2%, член команди президента Володимира Зеленського, глава РНБО України Олександр Данилюк — 1,6%, член команди Тимошенко, бізнесмен Сергій Тарута — 0,8%, колишній прем'єр-міністр, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк — 0,8% та глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв — 0,1%.

Понад 4% респондентів вказали інших кандидатів, 3,5% — відмовилися відповідати, а ще 37,6% — не змогли назвати свого кандидата на пост прем'єра.

Прем'єрське крісло українці готові віддати Тимошенко, Бойку та Гройсману. Скріншот сайту КМІС

Дослідження проводилося з 25 червня по 7 липня, було опитано 2004 респондента по всій Україні, крім окупованих територій. Похибка вибірки становить до 3,3%.

Вибори до Верховної Ради заплановано на 21 липня 2019 року. За крісла в парламенті боротимуться близько 20 партій. Згідно з соцопитуваннями, лідирує в передвиборчих перегонах президентська політсила «Слуга народу». Також високі шанси потрапити у нову Раду є в партій «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа — За життя» та «Голос».

Джерело: Ракурс


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