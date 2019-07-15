Соцопитування показали, кого підтримують українці на виборах. Фото:

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Ракурс

Партію «Слуга народу» на позачергових парламентських виборах в Україні найчастіше готові підтримати молоді виборці віком від 18 до 29 років.

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Більшість представників старшої вікової групи готові проголосувати за «Опозиційну платформа — За життя», «Батьківщину» та «Силу і честь». Серед українців віком від 60 років найменш популярна партія «Голос». Про це свідчить опитування «Центру Разумкова».

«Слуга народу» має найбільшу підтримку в південному регіоні та в центральному регіоні. «Опозиційну платформу — За життя» найбільшою мірою підтримують на Сході та Півдні. «Голос», «Європейська солідарність» та ВО «Свобода» мають найбільшу підтримку в західних областях.

Згідно з підсумками соцопитування, яке з 5 по 11 липня провів «Центр Разумкова», 5%-й бар'єр на виборах можуть подолати партії:

«Слуга народу» — 41,5% серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме.

«Опозиційна платформа — за життя» — 12,5% опитаних.

«Голос» — 8,8% українців.

«Європейська Солідарність» — 8,3% респондентів.

«Батьківщина» — 7,0% виборців.

Не дотягують до п’ятивідсоткового бар'єру «Сила і честь» (4,6%), «Опозиційний блок» (3,8%), Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (2,5%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,4%), «Українська стратегія Гройсмана» (2,0), «Громадянська позиція» (1,8%), «Об'єднання «Самопоміч» (1,4%), «Партія Шарія» (1,2%). Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 1% виборців. На час проведення опитування 13,7% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

Нагадаємо, лідером уподобань українських виборців на початку липня залишалася президентська політсила «Слуга народу». Опитування ще раніше показували, що парламентські вибори до Верховної Ради можуть завершитися потраплянням до парламенту п’яти політичних партій.