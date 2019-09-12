Гонтарева подтвердила обыски в ее доме. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n126697-obyski-v-dome-gontarevoy-eks-glava-nbu-podtverdila-sledstvennye-deystviya-po-mestu-ee-propiski.html

Ракурс

Следственные действия правоохранители устроили 12 сентября по месту прописки экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Киеве.

Loading...

Обыски проходят на ул. Большой Житомирской. Такую информацию уже подтвердила сама Гонтарева и заявила, что в ее дом, взломав входную дверь, попали 10 человек в бронежилетах, масках и с автоматами. Об этом экс-банкир сообщила в комментарии «Интерфакс-Украина».

Гонтарева отметила, что ее дом давно пустует, поскольку она сама там не живет почти год. По словам экс-главы НБУ, ее адвокат давно проинформировал Генпрокуратуру и Госбюро расследований о том, что она живет в Лондоне.

Напомним, сегодня ГБР проводит обыски в «Укроборонпроме» в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.

А первый заместитель руководителя администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале писал, что правоохранители устроили обыски и в доме Гонтаревой.

Ранее сообщалось, что 6 августа заместитель генерального прокурора Сергей Кизь подписал подозрение экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по делу брокерской фирмы ИСU. Следователи считают, что фирма ICU была задействована в сделке между государственным «Аграрным фондом» и «Брокбизнесбанком», который принадлежал олигарху Сергею Курченко. В результате незаконных действий были расхищены средства «Аграрного фонда».

Гонтареву вызвали на допрос в Государственное бюро расследований 5 августа и 22 августа, однако на допрос она так и не явилась и причину не сообщила. Поэтому 4 сентября Печерский районный суд Киева разрешил ГБР силой привести Гонтареву на допрос.