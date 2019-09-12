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Гонтарева підтвердила обшуки в її оселі. Фото: ТСН

Обшуки у будинку Гонтаревої: екс-глава НБУ підтвердила слідчі дії за місцем її прописки

12 вер 2019, 14:47
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Слідчі дії влаштували правоохоронці 12 вересня за місцем прописки екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої в Києві.

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Обшуки відбуваються на вул. Великій Житомирській. Таку інформацію вже підтвердила сама Гонтарева та заявила, що в її оселю, зламавши вхідні двері, потрапили 10 осіб в бронежилетах, масках та з автоматами. Про це екс-банкір повідомила в коментарі «Інтерфакс-Україна».

Гонтарева відзначила, що її оселя давно пустує, оскільки вона сама там не живе майже рік. За словами екс-глави НБУ, її адвокат давно поінформував Генпрокуратуру та Держбюро розслідувань про те, що вона мешкає у Лондоні.

Нагадаємо, сьогодні ДБР проводить обшуки в «Укроборонпромі» у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку України у 2016 році.

А перший заступник керівника адміністрації президента-ВТІКАЧА Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі писав, що правоохоронці влаштували обшуки й у будинку Гонтаревої.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня заступник генерального прокурора Сергій Кізь підписав підозру екс-главі Національного банку України Валерії Гонтаревій у справі брокерської фірми ІСU. Слідчі вважають, що фірма ICU була задіяна в оборудці між державним «Аграрним фондом» та «Брокбізнесбанком», котрий належав олігархові Сергію Курченку. Внаслідок незаконних дій були розкрадені кошти «Аграрного фонду».

Гонтареву викликали на допит до Державного бюро розслідувань 5 серпня та 22 серпня, однак на допит вона так і не з’явилася і причину не повідомляла. Тому 4 вересня Печерський районний суд Києва дозволив ДБР силоміць привести Гонтареву на допит.


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