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Рябошапка анонсував створення спеціалізованої прокуратури замість військової. Фото: Бизнес.Медиа
Рябошапка анонсував створення спеціалізованої прокуратури замість військовоїhttps://racurs.ua/ua/n126696-ryaboshapka-anonsuvav-stvorennya-specializovanoyi-prokuratury-zamist-viyskovoyi.htmlРакурс
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів, який підрозділ створять замість військової прокуратури, яка перейшла в систему ГПУ.
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За словами Рябошапки, буде створена спеціалізована прокуратура. Новий підрозділ з’явиться після прийняття закону про реформу прокуратури і переходу військової прокуратури в систему ГПУ. Про це повідомляється в прес-службі відомства.
Генпрокурор наголосив, що всі прокурори, які захочуть залишитися в системі, повинні будуть пройти атестацію і перевірку на доброчесність.
Рябошапка також розповів, чим буде займатися спеціалізована прокуратура. За його словами, вона продовжить працювати з військовими злочинами, але в зонах конфлікту. Для прокурорів відомства створять соціальний пакет, так як їхня робота буде пов’язана з підвищеним ризиком.
Співробітники спеціалізованої прокуратури також займуться злочинами в сфері національної безпеки і оборони. Цей напрямок серед завдань нового відомства буде пріоритетним.
Як раніше повідомляв «Ракурс», новий головний військовий прокурор Віктор Чумак розповів про майбутню діяльність у відомстві, яке парламент хоче ліквідувати.
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