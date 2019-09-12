ДБР обшукує «Укроборонпром». Фото: politarena.com.ua

https://racurs.ua/ua/n126695-dbr-provodyt-obshuky-na-pidpryiemstvah-ukrobronpromu.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань 12 вересня проводить обшуки на концерні «Укробронпром» та на підприємствах-експортерах, що входять до його складу.

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Слідчі дії, які санкціоновані судом, тривають у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку України у 2016 році. Про це сьогодні повідомив керівник ДБР Роман Труба у Telegram.

За його словами, слідчі вилучають документи та інші речі, які матимуть доказове значення. З боку «Укроборонпрому» тиску на правоохоронців немає. Труба пообіцяв згодом повідомити більше подробиць у цій справі.

Тим часом перший заступник керівника адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі написав, що правоохоронці влаштували обшуки й у будинку колишнього голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Нагадаємо, наприкінці лютого журналісти Bihus.info оприлюднили інформацію щодо розкрадань у оборонній сфері, до яких причетні люди з оточення колишнього президента Петра Порошенка. Згідно з оприлюдненими даними, син першого заступника РНБО Гладковського та ще низка високопосадовців причетні до купівлі деталей з Російської Федерації за завищеними цінами.

У травні був проведений державний аудит підприємств державного концерна «Укроборонпром» за 2017−2018 роки. Перевірки Миколаївського, Житомирського, Харківського, Київського бронетанкових заводів та Шепетівського ремонтного заводу показали мільйонні втрати.