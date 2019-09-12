ГБР обыскивает «Укроборонпром». Фото: politarena.com.ua

https://racurs.ua/n126695-gbr-provodit-obyski-na-predpriyatiyah-ukrobronproma.html

Ракурс

Государственное бюро расследований 12 сентября проводит обыски в концерне «Укробронпром» и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.

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Следственные действия, которые санкционированы судом, проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году. Об этом сегодня сообщил руководитель ГБР Роман Труба в Telegram.

По его словам, следователи изымают документы и другие вещи, которые будут иметь доказательственное значение. Со стороны «Укроборонпрома» давления на правоохранителей нет. Труба пообещал впоследствии сообщить больше подробностей в этом деле.

Тем временем первый заместитель руководителя администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале написал, что правоохранители устроили обыски в доме бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Напомним, в конце февраля журналисты Bihus.info обнародовали информацию относительно хищений в оборонной сфере, к которым причастны люди из окружения бывшего президента Петра Порошенко. Согласно обнародованным данным, сын первого заместителя СНБО Гладковского и еще ряд чиновников причастны к покупке деталей из Российской Федерации по завышенным ценам.

В мае был проведен государственный аудит предприятий государственного концерна «Укроборонпром» за 2017−2018 годы. Проверки Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода показали миллионные потери.