Рада переделила полномочия в регулировании рынка финуслуг, фото — verida-ukr.com

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Верховная Рада 12 сентября разделила полномочия в регулировании рынка финансовых услуг. Депутаты приняли сегодня закон о так называемом «сплите» в первом чтении и в целом.

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Законопроект № 1069−2 поддержал в первом чтении 301 нардеп, во втором — 296 избранников. Новация ликвидирует Национальную комиссии, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, а также распределяет полномочия государственного регулирования деятельности в небанковском финансовом секторе между Национальным банком Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Документом предусматривается разделение, или «сплит», функций Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирование строительства, операций с недвижимостью.

Законопроект вносит изменения в большое количество законодательных актов, в частности, в Хозяйственный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О ценных бумагах и фондовом рынке».

«Сплит» упоминается и в действующей программе расширенного финансирования МВФ. Рада еще 7 июля 2016 года поддержала в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций государственного регулирования рынков финансовых услуг». В ноябре прошлого года парламент должен был рассмотреть проект закона во втором чтении, но не сделал этого.

Сегодня нардепы от фракции «Европейской солидарности» во время обсуждения отмечали, что в новом законопроекте депутаты от «Слуги народа» использовали все новеллы «старого» проекта.