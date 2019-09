Авторские права: композитор Крутой проиграл суд украинскому агентству на 223 тыс. грн, фото — КП

https://racurs.ua/n126693-pojivitsya-v-ukraine-ne-poluchilos-kompozitor-krutoy-proigral-sud-agentstvu-avtorskih-prav-na-223.html

Ракурс

Российский композитор Игорь Крутой проиграл суд украинскому агентству авторских прав «Оберег». Крутой требовал уплаты 223 тыс. грн за якобы незаконное использование нескольких его песен.

Дело находилось в производстве судьи Хозяйственного суда Одесской области Юлии Щавинской, сообщает 12 сентября «Судебная власть». Крутой судился с физическим лицом-предпринимателем, который якобы нелегально использовал его песни, а именно «Глаза любви; The Eyes of love»,"Ты послана мне богом; You were Sent to My by God","Балерина; Ballerina" и «Мэдисон сквер; Madison square».

Несмотря на то, что предприниматель заключил соглашение с общественной организацией «Объединение коллективного управления „Оберег“», российский певец-исполнитель требовал от него за нарушение имущественных авторских прав 223,38 тыс. грн. Его права в суде отстаивала частная организация коллективного управления авторскими и смежными правами («ОКУАСП») в интересах ООО «Уорнер Мьюзик Украина».

В апреле Хозсуд Одесской области отказал Крутому в удовлетворении иска в связи с отсутствием в действиях ответчика при использовании спорных произведений состава гражданского правонарушения. Постановление Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда от 28 августа это решение поддержало.

Суд пришел к выводу, что «Оберег» имеет статус организации коллективного управления авторскими правами, а между ним и предпринимателем заключен договор о выплате вознаграждения за публичное исполнение произведений и фонограмм.

Общественная организация «Оберег» основана в 1990 году известными музыкальными деятелями Украины при содействии Союза композиторов Украины. С 1997 года основной специализацией «Оберега» становится управление на коллективной основе имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав. Кроме смежных прав, «Оберег» представляет имущественные права отдельных авторов музыкальной сферы.

Напомним, что музыкальный конкурс «Новая волна», учредителем которого является Крутой, перенесли в российский Сочи с латвийской Юрмалы, поскольку латвийские власти в июле 2014 года закрыли въезд в страну некоторым нескольким исполнителям из России.