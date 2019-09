Авторські права: композитор Крутой програв суд українському агентству на 223 тис. грн, фото — КП

https://racurs.ua/ua/n126693-pojyvytysya-v-ukrayini-ne-vyyshlo-kompozytor-krutoy-prograv-sud-ukrayinskomu-agentstvu-avtorskyh.html

Російський композитор Ігор Крутой програв суд українському агентству авторських прав «Оберіг». Крутой вимагав сплати 223 тис. грн за буцімто незаконне використання кількох його пісень.

Справа перебувала у провадженні судді Господарського суду Одеської області Юлії Щавинської, повідомляє 12 вересня «Судова влада». Крутой позивався до фізичної особи-підприємця, який буцімто нелегально використовував його пісні, а саме «Глаза любви; The Eyes of love», «Ты послана мне богом; You were Sent to My by God», «Балерина; Ballerina» і «Мэдисон сквер; Madison square».

Хоча підприємець уклав угоду із громадською організацією «Об'єднання колективного управління «Оберіг», російський співак-виконавець вимагав від нього за порушення майнових авторських прав 223,38 тис. грн. Його права у суді відстоювала приватна організація колективного управління авторськими і суміжними правами («ОКУАСП») в інтересах ТОВ «Ворнер Мьюзік Україна».

У квітні Госпсуд Одещини відмовив Крутому у задоволенні позову у зв’язку з відсутністю у діях відповідача при використанні спірних творів складу цивільного правопорушення. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 28 серпня це рішення підтримано.

Суд дійшов висновку, що «Оберіг» має статус організації колективного управління авторськими правами, а між ним і підприємцем укладений договір про виплату винагороди за публічне виконання творів і фонограм.

Громадську організацію «Оберіг» засновано 1990 року відомими музичними діячами України за сприяння Спілки композиторів України. З 1997 року переважною спеціалізацією «Оберіг» стає управління на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав. Окрім суміжних прав, «Оберіг» представляє майнові права окремих авторів музичної сфери, низка яких — відомі українські митці.

Нагадаємо, що музичний конкурс «Нова хвиля», засновником якого є Крутой, перенесли в російський Сочі з латвійської Юрмали, оскільки латвійська влада в липні 2014 року закрила в’їзд в країну деяким кільком виконавцям з Росії.