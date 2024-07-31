В Украине запатентовали географическое значение херсонского арбуза

https://racurs.ua/n197853-v-ukraine-zapatentovali-geograficheskoe-znachenie-hersonskogo-arbuza.html

Ракурс

Херсонський кавун отримав географічне зазначення.

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Тепер так можуть називати тільки ті кавуни, які виросли на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонщини, повідомило Мінекономіки.

Справжній херсонський кавун має високий вміст цукру, щільний мʼякуш від рожевого до насичено-червоного кольору та зелену з блідо-зеленими смужками шкірку.

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (ІР офіс) зареєстрував нове географічне зазначення (ГЗ) — Херсонський кавун. Його носитимуть баштанні, вирощені на піщаних ґрунтах Таврійського регіону на території Скадовського, Херсонського, Каховського районів Херсонської області, — повідомили в Мінекономіки.

Херсонський кавун характеризується високим рівнем цукру, щільним мʼякушем. Шкірка кавуна — зелена з блідо-зеленими смужками, мʼякуш — від рожевого до насичено червоного. Такий кавун надзвичайно хрусткий і смачний. Статус географічного зазначення підвищує конкурентоспроможність виробників.

Серед інших українських географічних зазначень є «Мелітопольська черешня», «Петриківський розпис», «Закарпатське вино», «Гуцульська бриндзя».