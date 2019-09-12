Рада переділила повноваження у регулюванні ринку фінпослуг, фото — verida-ukr.com

https://racurs.ua/ua/n126694-rada-peredilyla-povnovajennya-u-reguluvanni-rynku-finposlug-zakon-progolosuvaly-v-cilomu.html

Ракурс

Верховна Рада 12 вересня поділила повноваження у регулюванні ринку фінансових послуг. Депутати ухвалили сьогодні закон про так званий «спліт» у першому читанні та в цілому.

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Законопроект № 1069−2 підтримав у першому читанні 301 нардеп, у другому — 296 обранців. Новація ліквідовує Національну комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також розподіляє повноваження державного регулювання діяльності у небанківському фінансовому секторі між Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Документом передбачається поділ, або «спліт», функцій Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг. Зокрема, нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових і факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейде до Нацбанку.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) здійснюватиме регулювання недержавних фондів: пенсійних, фінансування будівництва, операцій з нерухомістю.

Законопроект вносить зміни до великої кількості законодавчих актів, зокрема, до Господарського кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про цінні папери та фондовий ринок».

«Спліт» згадується і в чинній програмі розширеного фінансування МВФ. Рада ще 7 липня 2016 року підтримала в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг». У листопаді минулого року парламент мав розглянути проект закону у другому читанні, але не зробив цього.

Сьогодні нардепи від фракції «Європейської солідарності» під час обговорення наголошували, що у новому законопроекті депутати від «Слуги народу» використали усі новели «старого» проекту.