Новий головний військовий прокурор Чумак пояснив, що робитиме у відомстві, яке ліквідовує Рада, фото — mind.ua

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Новий головний військовий прокурор України Віктор Чумак пояснив, що робитиме у відомстві, яке почала ліквідовувати Верховна Рада.

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Нагадаємо, що 2 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив із посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса і призначив 61-річного Віктора Чумака — генерал-майора юстиції запасу, нардепа VII та VIII скликань. Водночас на початку вересня Рада на пропозицію президента започаткувала реформу прокуратури, відповідно до якої військова прокуратура ліквідовується.

Чумак пояснив ситуацію. Він заявив, що буде руйнувати стару систему військової прокуратури і будувати нову, а також заявив, що забезпечить безперервність процесуальних дій щодо справ, які вела військова прокуратура.

Не можна ні втратити порядних людей, ні завалити беперервність процесуальних дій, — заявив новий головний військовий прокурор.

Тому Чумак буде виступати у двох іпостасях: з одного боку — «ліквідаційна команда старої системи», з іншої — «будівельник нової структури».

Він також пояснив, чому у день призначення на посаду відмовив в коментарях всім ЗМІ, які до нього зверталися.

Вважаю, що єдиною людиною, яка відповідно до своїх повноважень може давати коментарі стосовно дій прокуратури є Генеральний прокурор, або особа за його дорученням. Поки в моїх повноваженнях таких функцій не визначено, я не можу це робити. Це правила етичної поведінки прокурора, — пояснив Чумак.

Він також розповів, що «реально ошелешений підтримкою» свого призначення у мережі. Раніше Чумак заявив у Фейсбук, що «напевно будуть і помилки, і по людям, і по рішенням», але вірить у те, що «ми зможемо їх і визнати і виправити».

Чумак працював головою комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією і заступник голови цього ж комітету. У березні 2015 року був одним з чотирьох офіційних претендентів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. На виборах президента України 2019 року Чумак очолював штаб кандидата Анатолія Гриценка.