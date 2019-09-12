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Обмін Цемаха: Нідерланди в Брюсселі розкритикуваливідсутність цього питання у заяві ЄС. Фото: Obozrevatel

Обмін Цемаха: Нідерланди в Брюсселі розкритикували відсутність цього питання у заяві ЄС

12 вер 2019, 12:31
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Нідерланди порушили питання щодо обміну Україною екс-бойовика «ДНР» Володимира Цемаха під час зустрічі послів країн Європейського Союзу.

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Голландці стурбовані вказаним фактом, однак наразі переговори з цього питання не заплановані. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Стефан Блок зазначав, що слідчі допитали Цемаха як свідка у справі про авіакатастрофу «боїнга» МН17, а також просили Україну не обмінювати його. Пізніше Нідерланди звернулися до Москви з проханням видати їм Цемаха.

Напередодні, нідерландські слідчі перекваліфікували статус Цемаха із свідка у підозрюваного. За версією слідства, влітку 2014 року Цемах був командиром засобів протиповітряної оборони бойовиків «ДНР».

Як раніше повідомляв «Ракурс», помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що видача Цемаха РФ не погіршить відносини Києва з Європою.

Джерело: Ракурс


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