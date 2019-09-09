Видача Цемаха РФ не зіпсує стосунки з ЄС, заявив помічник Зеленського. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126516-vydacha-cemaha-rf-ne-zipsuie-stosunky-z-ies-zayavyv-pomichnyk-zelenskogo.html

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Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що видача РФ екс-бойовика так званої «ДНР» Володимира Цемаха не матиме негативного впливу на стосунки з Європейським Союзом (ЄС).

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За словами Єрмака, позиція партнерів України базується не лише на розслідуванні катастрофи «боїнга» МН17 (Цемаха підозрюють у причетності до інциденту). Санкції проти РФ тримаються на цілому комплексі аргументів, а тому видача Цемаха не матиме політичних наслідків. Про це він розказав в інтерв’ю «Українській правді».

Єрмак зазначив, що усі слідчі дії стосовно Цемаха було виконано, однак він відмовився від договору зі слідством. Про це раніше заявляв і сам Зеленський. За словами Єрмака, Нідерланди мають низку міжнародно-правових механізмів, щоб узгодити тепер це питання з Москвою.

Єрмак додав, що у будь-якому випадку Нідерланди можуть засудити Цемаха заочно, як і усіх інших підозрюваних.

Нагадаємо, розслідувач Bellingcat Христо Ґрозев заявляв, що видача Цемаха РФ не завадить суду довести провину РФ у авіакатастрофі