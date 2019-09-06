Видача Цемаха РФ нічого не змінить для суду у справі MH17 – розслідувач Bellingcat. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n126443-vydacha-cemaha-rf-nichogo-ne-zminyt-dlya-sudu-u-spravi-mh17-rozsliduvach-bellingcat.html

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Звільнення Володимира Цемаха з-під арешту під особисте зобов’язання Шевченківським райсудом Києва нічого не змінить для суду, який розглядає справу про збитий «Боїнг» MH17.

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Розслідувач Bellingcat Христо Ґрозев заявив, що видача Цемаха РФ не завадить суду довести провину РФ у авіакатастрофі. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Цемах у 2014 році очолював ППО угруповання так званого «ДНР» в районі міста Сніжне на момент збиття «Боїнгу». Столичний суд у червні ухвалив його арешт на два місяці за звинувачення у створенні терористичної групи. Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке просив Київ не видавати Цемаха Кремлю, однак Україна була змушена включити його у список на обмін.

Ґрозев зазначив, що з точки зору доказової бази для суду нічого не зміниться, так як офіційне розслідування має достатньо доказів. Єдине, на що вплине відсутність Цемаха у суді, це — менша легітимність, так як Росія буде доводити, що судова процедура відбувалась в односторонньому режимі через відсутність обвинуваченого і адвоката-захисника.

Також розслідувач запевняє, що вимога РФ про видачу Цемаха також є вагомим доказом щодо його причетності до збиття літака.

Нагадаємо, напередодні на Майдані у Києві пройшла демонстрація проти звільнення Цемаха.