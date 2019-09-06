Выдача Цемаха РФ ничего не изменит для суда по делу MH17 – расследователь Bellingcat. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n126443-vydacha-cemaha-rf-nichego-ne-izmenit-dlya-suda-po-delu-mh17-rassledovatel-bellingcat.html

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Освобождение Владимира Цемаха из-под ареста под личное обязательство Шевченковским райсудом Киева ничего не изменит для суда, рассматривающего дело о сбитом «Боинге» MH17.

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Расследователь Bellingcat Христо Ґрозев заявил, что выдача Цемаха РФ не помешает суду доказать вину РФ в авиакатастрофе. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Цемах в 2014 году возглавлял ПВО группировки так называемой «ДНР» в районе города Снежное на момент сбивания «Боинга». Столичный суд в июне арестовал его на два месяца по обвинению в создании террористической группы. Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке просил Киев не выдавать Цемах Кремлю, однако Украина была вынуждена включить его в список на обмен.

Ґрозев отметил, что с точки зрения доказательной базы для суда ничего не изменится, так как официальное расследование имеет достаточно доказательств. Единственное, на что повлияет отсутствие Цемах в суде, это — меньшая легитимность, так как Россия будет доказывать, что судебная процедура происходила в одностороннем режиме из-за отсутствия обвиняемого и адвоката-защитника.

Также расследователь уверяет, что требование РФ о выдаче Цемах также является весомым доказательством о его причастности к сбиванию самолета.

Напомним, накануне на Майдане в Киеве прошла демонстрация против освобождения Цемаха.