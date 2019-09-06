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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 7 сентября: во всех регионах будет тепло и солнечно (КАРТА)

6 сен 2019, 16:27
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Погода в Украине 7 сентября ожидается ясная и солнечная. Существенных осадков завтра не предвидится.

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Ночью будет довольно прохладно — температура воздуха покажет от 9° до 17° тепла. Днем воздух прогреется до 23−30° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается восточный и юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 7 сентября ожидается солнечная. Температура ночью 12−14° по Цельсию, днем 24−26° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки ясная то солнечная погода. Температура воздуха ночью 10−12° тепла, днем 23−25° тепла.

В Одессе синоптики обещают, что на небе не будет ни облачка. Ночью температура воздуха прогреется до 15−17° с тепла, а днем 25−27° выше нуля.

В Днепре в ближайшие сутки будет летняя погода. Ночью температура воздуха прогреется до 13−15° выше нуля, днем прогнозируют 28−30° тепла по Цельсию.

В Харькове в завтрашний выходной существенных осадков не предвидится, будет хорошая погода. Ночью температура воздуха 12−14° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах 7 сентября будет тепло и солнечно. Температура воздуха ночью 10−14° тепла, днем 23−25° выше нуля.

Погода в Украине на 7 сентября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 7 сентября ожидается достаточно спокойная. В течение дня прогнозируют небольшие возмущения, магнитных бурь не ожидается.

Геомагнитная обстановка в Киеве. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 6 сентября Гидрометцентр обещал в Украине солнечную погоду. Температуру воздуха днем прогнозировали от 21° до 29° тепла по Цельсию. Кратковременные дожди прогнозировались только в Киевской, Сумской и Полтавской областях.

Источник: Ракурс


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