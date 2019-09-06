ТОП-4 игровых смартфона

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Ракурс

Современные производители все чаще стали выпускать смартфоны для мобильного гейминга. Специализированные гаджеты имеют большой экран, мощный процессор, эффективную систему охлаждения и производительный видеочип. Интернет-магазин «Стилус» выбрал ТОП-4 игровых смартфона и готов поделиться с нами их особенностями и фишками.

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Геймерский смартфон Xiaomi Black Shark

Смартфон впечатляет ярким дизайном и большим практически 6-дюймовым дисплеем. Геймерский смартфон Xiaomi Black Shark работает на процессоре Snapdragon 845, с видеоадаптером Adreno 630. Сяоми Шарк потянет любую игру, так что приготовьтесь к захватывающим игровым баталиям.

Корпус смартфона не нагревается за счет того, что производители уменьшили температуру процессора на 8 градусов, это должно спасать от сильных перегревов корпуса.

Покупатели выбирают Xiaomi Black Shark, чтобы играть в игры, а значит, телефон будет работать на полную мощность и ему нужна эффективная система охлаждения. Такая здесь есть, она построена на основе тепловых трубок и препятствует перегреву мощной начинки. Благодаря аккумулятору 4000 мАч телефон долго держит заряд.

Asus ROG Phone с функцией Air Triggers

6-дюймовый ASUS с разрешением 2160×1080 точек с поддержкой технологии HDR обновляется с частотой 90 Гц. Время отклика составляет всего 1 мс — никаких разрывов и подвисаний кадра. Смартфон получил Air Triggers — 2 датчика, размещенных по краям корпуса, можно использовать как триггеры в геймпаде. Еще в смартфоне есть режим X Mode, он закрывает все фоновые программы, чтобы сосредоточить всю производительность на играх.

Внутри смартфона Snapdragon 845 и 8 Гб оперативки. Мощную начинку охлаждает специальная система охлаждения, она повышает площадь рассеяния тепла в 16 раз, тем самым увеличивая продолжительность работы процессора на максимальной мощности в 5 раз.

Xiaomi Pocophone F1 — доступная производительность для самых захватывающих игр

Игровой смартфон получил 6,18-дюймовый экран, аккумулятор объемом 4000 мАч и функцию быстрой зарядки.

За производительность Xiaomi Pocophone F1 отвечает 8-ядерный чип Snapdragon 845, в паре с 6/8 Гб ОЗУ. Несмотря на невысокий ценник, смартфон демонстрирует отличные результаты в тесте на производительность AnTuTu — 296 100 баллов, что больше, чем у Galaxy S9 (249 446) и iPhone X (245 149). Система охлаждения Liquid Cool Technology отвечает за то, чтобы смартфон не перегревался.

Razer Phone 2 с частотой обновления экрана 120 Гц

За качественный геймплей на 5,7-дюймовом экране отвечает чип Snapdragon 845 с 8 Гб оперативной памяти. Все работает четко, плавно, на экране все отображается без лагов. В этом заслуга не только мощного железа, но и частоты обновления экрана 120 Гц — игровой процесс без разрывов и подвисаний гарантирован.

Смартфон привлекает внимание не только игровым дизайном, но и фирменной подсветкой Razer Chroma. Приятным дополнением к игровому дизайну и мощной начинке станет защита корпуса от воды и стереодинамики.

Покупайте мощные игрофоны на stylus.ua и играйте в любимые игры с удовольствием.